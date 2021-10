FC Augsburg - VfB Stuttgart (Sonntag, 15.30 Uhr)

Seit fünf Pflichtspielen wartet Augsburg nun schon auf einen Sieg, die Laune war schon mal besser. Zuletzt war auch über Trainer Markus Weinzierl und Manager Stefan Reuter diskutiert worden - doch beide dürfen trotz der Negativserie und Platz 16 in der Liga bleiben. Es müsse wieder Stabilität her, sagte Vereinschef Klaus Hofmann: "Wir werden den eingeschlagenen Weg mit allen Beteiligten, also Markus Weinzierl, Stefan Reuter, mir und allen anderen Führungskräften weitergehen."

Für Weinzierl wird es ein brisantes Wiedersehen. Einst war er ein halbes Jahr Trainer in Stuttgart, ehe man nach einem 0:6 gegen den FCA auf seine Dienste verzichtete. In die Bundesliga kehrte er dann zum Ende der vergangenen Bundesligasaison zurück. Am 32. Spieltag saß er erstmals wieder auf der Bank der Augsburger, der Gegner, man ahnt es schon, war der VfB Stuttgart.

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum (Sonntag, 17.30 Uhr)

Den Namen Igor de Camargo erinnern Fans von Borussia Mönchengladbach noch gut, unvergessen sein Siegtor im Hinspiel der Relegation 2011. Der Rest ist bekannt: Gladbach blieb drin, Bochum stieg nicht auf. Seitdem sind beide Mannschaften nicht mehr aufeinandergetroffen, am Sonntag kommt es zum Wiedersehen.

Dann sind bei der Borussia noch immer zwei Spieler dabei, die schon 2011 zum Kader gehörten. Abwehrspieler Tony Jantschke wird nicht spielen, er hat sich im Training eine Gesichtsverletzung zugezogen und wird noch Wochen fehlen. Patrick Herrmann hingegen könnte spielen - er durfte das auch beim glanzvollen 5:0 im Pokal gegen die Bayern.

"Der Abend geht bestimmt in die Geschichte von Borussia Mönchengladbach ein", sagte Sportchef Max Eberl am Tag nach dem Spiel. Eberl ist seit 1999 durchgehend im Verein, er war erst Spieler, dann Nachwuchskoordinator, und nun ist er Sportchef. Erinnerungen an Bochum hat er auch, aber nicht nur wegen der Relegation. Einst spielte Eberl selbst drei Jahre für den VfL - und stand dabei in zehn Ligaspielen mit Bochums heutigem Trainer Thomas Reis gemeinsam auf dem Platz.

