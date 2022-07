Fußball-Bundesliga Licht und Schatten in den Testspielen Stand: 25.07.2022 12:57 Uhr

Die Klubs der Fußball-Bundesliga haben ihre Saisonvorbereitungen im Großen und Ganzen abgeschlossen. Am Wochenende geht es mit dem DFB-Pokal los, auch das Spiel um den Supercup zwischen Bayern und RB Leipzig steht an. Für drei der Titelfavoriten lief es nicht sonderlich rund in den Testspielen, ansonsten können sich die Ergebnisse sehen lassen. Eine Bilanz.

Ausgerechnet der ehemalige Dortmunder Erling Haaland hat dem FC Bayern die Generalprobe für den Supercup verdorben. Der Stürmer sorgte bei seinem Debüt für Manchester City für den einzigen Treffer beim 1:0-Erfolg des englischen Meisters gegen die Münchner. Weil auf der USA-Reise des Rekordmeisters vor allem Marketing-Aktionen im Vordergrund standen, bestritt das Team von Trainer Julian Nagelsmann nur noch eine weitere Partie und wurde beim 6:2 gegen D.C. United wesentlich weniger gefordert. Weil der avisierte Erfolg in der Champions League am Ende aber über Gegner wie City geht, waren die Bayern am Ende nur mäßig zufrieden.

Pleiten für Leipzig und Dortmund

Überfordert war dagegen RB Leipzig beim Test gegen Liverpool. Der Pokalsieger war beim 0:5 völlig chancenlos. Wenigstens konnte das Team den zweiten Gegner aus der englischen Premier League, den FC Southampton, dann mit 3:1 besiegen.

Borussia Dortmund tat sich derweil schwer mit Gegnern aus Spanien. Gegen den FC Valencia gab es eine 1:3-Pleite, gegen den FC Villarreal ein 0:2. Trainer Edin Terzic haderte vor allem mit der Defensivleistung seiner Mannschaft. "Wir hatten zwei Spiele, zwei Niederlagen. Das fühlt sich nicht gut an. Wir haben fünf Gegentore kassiert, das ärgert uns am meisten" , sagte Terzic.

Leverkusen bleibt ungeschlagen

Bayer Leverkusen, das auch in der Tabelle oben mit spielen will, riss zwar keine Bäume aus, blieb aber ohne Niederlage. So schlug die "Werkself" den italienischen Erstligisten Udinese Calcio mit 2:1. Zuvor war das Team von Trainer Gerardo Seoane gegen den griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen aber nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Ungeschlagen durch die Vorbereitung kamen ansonsten nur noch der SC Freiburg, 1899 Hoffenheim, Borussia Mönchenladbach, Eintracht Franfurt und VfB Stuttgart.

Pleiten gegen Zweit- oder Drittligisten

Gegen Udinese testete auch Union Berlin. 3:3 ging es aus. Das letzte Testspiel gegen Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest konnte das Team von Trainer Urs Fischer aber gewinnen – 1:0. Ärgerlich aus Sicht der Berliner war eine 0:1-Pleite gegen Eintracht Braunschweig. Niederlagen gegen Zweit- oder Drittligisten kassierten auch der FC Schalke (1:3 gegen Meppen), Werder Bremen (1:3 gegen Oldenburg), der VfL Wolfsburg (1:3 gegen Osnabrück) und der VfL Bochum (0:2) gegen Paderborn. Letztere können dennoch mit einem guten Gefühl weiter trainieren, denn die Generalproben für den Pokal-Auftritt liefen souverän. Wolfsburg schlug den FC Brentfort mit 4:0, Bochum feierte ein 6:2 gegen Antalyaspor. Schalke hingegen gewann keines der letzten vier Testspiele, und Bremen spielte nur 0:0 gegen den FC Emmen aus den Niederlanden.

Hertha BSC biss sich gegen Klubs aus England die Zähne aus – 0:1 gegen Derby County, 1:3 gegen Nottingham Forest und 1:2 gegen West Bromwich Albion.

Köln verliert nur knapp gegen Mailand

Die Testspielgegner hatten es teilweise in sich. So hatte der 1. FC Köln den AC Mailand aus der italienischen Serie A zu Gast und verlor knapp mit 1:2. In Torlaune war dagegen der VfB Stuttgart beim 5:2 gegen den FC Valencia aus Spanien. Den höchsten Sieg landete übrigens Mainz 05 beim 21:0 gegen den FC Kiedrich.

Augsburg sagt Testspiel nach Protesten ab

Für einen Aufreger sorgte der FC Augsburg. Nach Fanprotesten gegen das geplante Spiel gegen den Al-Duhail SC aus Katar sagte der Klub die Partie kurzerhand ab.