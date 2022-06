Bundesliga-Spielplan Bayern und Frankfurt eröffnen Saison 2022/23 Stand: 17.06.2022 13:12 Uhr

Die Bundesliga-Saison 2022/23 startet mit einem Klassiker: Meister Bayern München trifft auf Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag (17.06.2022) bekannt.

Traditionell darf der Titelverteidiger die erste Partie bestreiten. Der Auftakt-Spieltag bietet mit dem Duell der Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen und dem Derby 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC zwei weitere Kracher.

Zweitliga-Meister FC Schalke 04 tritt zum Auftakt beim 1. FC Köln an. Und Aufsteiger Werder Bremen startet mit einem Nordduell beim VfL Wolfsburg.

Der 1. Spieltag der Saison 2022/23 im Überblick:

Bundesliga 2022/23 - 1. Spieltag Datum Begegnung 5. August Eintracht Frankfurt - Bayern München 6. / 7. August Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 6. / 7. August 1. FC Union Berlin - Hertha BSC 6. / 7. August 1. FC Köln - FC Schalke 04 6. / 7. August Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 6. / 7. August VfL Wolfsburg - Werder Bremen 6. / 7. August VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05 6. / 7. August FC Augsburg - SC Freiburg 6. / 7. August VfB Stuttgart - RB Leipzig

Revierderby am siebten Spieltag

Mitte September ist dann auch wieder Revierderby. Aufsteiger Schalke ist am siebten Spieltag bei Borussia Dortmund gefordert. Das Rückspiel am 24. Spieltag findet Mitte März statt.

Spitzenspiel Anfang Oktober in Dortmund

Wenn die Bayern auf den BVB trafen, dann war das zuletzt eigentlich immer ein Topspiel. Selten auf Augenhöhe, aber ein Spitzenspiel war es dann doch immer. Und in diesem Jahr? Beide Mannschaften spielen am 9. Spieltag Anfang Oktober erstmals in der Liga gegeneinander, das Rückspiel soll Anfang April stattfinden.

Winterpause schon im November

In der Bundesliga beginnt die 60. Spielzeit, die durch die WM in Katar vom 21. November bis 18. Dezember unterbrochen wird, am 5. August.

Wegen der WM wird während der anstehenden Spielzeit eine zweimonatige Winterpause eingelegt. Deshalb wird die Bundesliga-Hinrunde nach dem 15. Spieltag unterbrochen. Nach der Winterpause geht es am 20. Januar 2023 weiter. Die Saison endet am 27./28. Mai 2023.