Mittelfeld - Danny Blum (VfL Bochum): Der letzte Startelfeinsatz von Blum lag mehr als ein halbes Jahr zurück. Im März war es gewesen beim 0:2 gegen den HSV in der 2. Liga. Blum sah die Rote Karte. Jetzt war er also erstmals wieder von Beginn an dabei, und dann gelang ihm auch noch das Blitztor zum 1:0 gegen seinen Ex-Klub aus Frankfurt - ein perfekter Abend für Blum.