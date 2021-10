Angriff - Erling Haaland (Borussia Dortmund): Nach seiner Verletzungspause gegen Mainz direkt wieder bei 100 Prozent: Den Handelfmeter holte er selbst heraus und verwandelte frech in die Mitte. In der Nachspielzeit schoss er eiskalt zum 3:1 ein. Die Saisontore acht und neun in sechs Liga-Einsätzen - was für eine Quote!