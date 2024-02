Europa League und Conference League So läuft die Auslosung am Freitag Stand: 23.02.2024 07:14 Uhr

Bayer Leverkusen und der SC Freiburg schauen am Freitag (23.02.24) gebannt nach Nyon. Denn dort werden ab 12 Uhr die Achtelfinale in der Europa League und der Europa Conference League ausgelost. Wie funktioniert die Auslosung?

Während Leverkusen in der Europa League als Gruppensieger schon für das Achtelfinale qualifiziert war, musste der SC Freiburg als Gruppenzweiter durch die Playoffs und setzte sich dort gegen RC Lens durch (0:0/3:2 n.V.).

Bei der Auslosung gibt es zwei Töpfe. In einem stecken die Lose der Gruppensieger, im anderen die der Playoff-Sieger. Die Gruppensieger haben im Rückspiel Heimrecht. Mannschaften eines Landesverbands dürfen einander nicht zugelost werden.

Namhafte Klubs dabei

Als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert sind West Ham United, Brighton & Hove Albion, Glasgow Rangers, Atalanta Bergamo, FC Liverpool, FC Villarreal, Slavia Prag und Bayer Leverkusen.

Die Sieger der Playoffs sind: AC Mailand, SC Freiburg, Benfica Lissabon, Qarabag Agdam, AS Rom, Sporting Lissabon, Sparta Prag und Olympique Marseille.

Achtelfinale ab 7. März

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 7. März 2024 angepfiffen, die Rückspiele am 14. März. Das Viertelfinale ist für den 11. und 18. April terminiert, das Halbfinale für den 2. und 9. Mai. Das Finale steigt am 22. Mai in Dublin.

Frankfurt patzt gegen Saint-Gilloise

In der Europa Conference League ist es ähnlich. Auch dort treffen im Achtelfinale die Gruppensieger auf die Playoff-Gewinner. Eintracht Frankfurt wird da allerdings nur zuschauen. Die Hessen verloren ihr Playoff-Rückspiel gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien mit 1:2 (Hinspiel 2:2) und sind damit ausgeschieden.

Auch in der Conference League haben die Gruppensieger im Rückspiel Heimrecht und Mannschaften eines Landesverbands dürfen einander nicht zugelost werden.

Als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert sind OSC Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Pilsen, FC Brügge, Aston Villa, AC Florenz, PAOK Thessaloniki und Fenerbahce Istanbul.

Die Sieger der Playoffs sind: Maccabi Haifa, Servette Genf, Dinamo Zagreb, Ajax Amsterdam, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Olympiakos Piräus und Molde FK.

Die Achtelfinal-Hinspiele werden wie in der Europa League am 7. März 2024 angepfiffen, die Rückspiele am 14. März. Das Viertelfinale ist für den 11. und 18. April terminiert, das Halbfinale für den 2. und 9. Mai. Das Finale steigt am 29. Mai in Athen.