Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Kleve - Pokalfinale mit Geschichten

Ein Trainer, der in seinem zweiten Pflichtspiel gleich einen Titel holen kann; ein Pokalheld, der selbst die Schuld an seinem verschobenen Urlaub trägt; David gegen Goliath - und am Ende wartet ein Bundesligist. Alle diese Geschichten bietet das Pokalfinale am Niederrhein zwischen Rot-Weiss Essen und dem 1. FC Kleve. | wdr