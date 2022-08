Steckbrief der European Championships Ein Konzept für mehr Aufmerksamkeit Stand: 06.08.2022 17:13 Uhr

Mehrere Sportarten, die ihre Europameisterschaften nach aufeinander abgestimmten Zeitplänen parallel austragen: Das ist Idee hinter den European Championships.

Zum zweiten Mal nach 2018 findet das Multi-Sport-Event statt - dieses Mal komplett in einer Stadt: Schauplatz ist die bayerische Landeshauptstadt München. Vom 11.-21. August suchen neun Sportarten 177 Sieger:innen.

Faszinierende Vielfalt des Sports

Der Vorteil des Konzepts: Ein solches "Mini-Olympia" ermöglicht stundenlange, spannende und abwechslungsreiche Live-Strecken im Fernsehen. Damit erhalten auch Sportarten, die sonst weniger im medialen Rampenlicht stehen große Aufmerksamkeit.

Und Sportfans können perfekt in die faszinierende Vielfalt der Olympischen Sommersportarten eintauchen, mit bekannten Stars mitfiebern und womöglich neue Lieblingsdisziplinen für sich entdecken. Vorbild sind die langen Wintersport-Wochenenden, die seit vielen Jahren ein Millionenpublikum im Fernsehen begeistern.

Premiere 2018 als großer Publikumserfolg

Die Premiere der European Championships fand 2018 statt, damals mit den Sportarten Leichtathletik, Schwimmen, Rudern, Radsport, Triathlon, Turnen und Golf. Austragungsorte waren Glasgow und Berlin – zwei Städte, weil die Leichtathletik-EM bereits zuvor langfristig an die deutsche Hauptstadt vergeben worden war.

Insgesamt 4000 Athletinnen und Athleten nahmen vor vier Jahren teil und sorgten für sportliche Höchstleistungen und einmalige Stimmung vor Ort und an den Bildschirmen. Die Premiere war ein großer Publikumserfolg und bescherte auch ARD und ZDF überdurchschnittliche Einschaltquoten.

Schauplatz München - pünktlich zum Jubiläum "50 Jahre Olympia"

Im November 2019 erhielt München den Zuschlag zur Ausrichtung der zweiten Auflage der European Championships. Die Mehrzahl der Sportarten findet im Olympiapark statt – also an jener Stelle, wo vor exakt 50 Jahren die Olympischen Spiele München 1972 ausgetragen wurde. Auch dieses historische Jubiläum spielt bei den European Championships 2022 eine Rolle – im ARD-Programm genauso wie vor Ort in München, wo zum vielfältigen Rahmenprogramm unter anderem ein großes Festival im Olympiapark gehört.

Vier neue Sportarten, zwei fallen weg

Anders als noch 2018 sind Schwimmen und Golf diesmal bei den European Championships nicht dabei, dafür sind die Europameisterschaften im Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Sportklettern und Tischtennis neu hinzugekommen.

Insgesamt sind in den Tagen knapp 4700 Athletinnen und Athleten in München zu Gast - nochmal rund 700 mehr als noch vor vier Jahren. Im Rudern und Kanu-Rennsport finden zugleich die Para-Wettbewerbe statt.