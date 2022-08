European Championships So läuft der Sonntag in München Stand: 20.08.2022 12:15 Uhr

Endspurt in München: Am elften und letzten Wettkampftag der European Championships werden noch einmal in sechs Sportarten Medaillen vergeben. Auf einen krönenden Abschluss hoffen die 4x100m Staffeln.

Von Nicole Schmitt

Kanu

Die ersten Medaillenentscheidungen des Tages fallen im Kanu. Über 200m, 1000m und 500m werden EM-Titel vergeben.

Beachvolleyball

Am Königsplatz steigt die letzte Beachparty. Ab 11.00 Uhr werden die Halbfinals gespielt, am Nachmittags stehen das Spiel um Platz drei und das Finale auf dem Programm.

Straßenradsport

Um 11.30 Uhr starten die Frauen ihr Straßenradrennen. Es ist gleichzeitig die Abschiedsvorsstellung einer ganz Großen im Radsport: Die 34-jährige Lisa Brennauer beendet nach den European Championships ihre lange, erfolgreiche Karriere.



Turnen

Nach den überzeugenden Auftritten der deutschen Turnerinnen mit Bronze im Team und den Goldmedaillen von Elisabeth Seitz und Emma Malewski sind nun die Männer dran. Am Boden, dem Pauschenpferd, an den Ringen, dem Sprung, am Barren und dem Reck geht es um den EM-Titel.

Tischtennis

Am Nachmittag geht es auch in der Rudi-Sedlmayer-Halle noch einmal um Gold, Silber und Bronze: Die Einzelentscheidungen im Tischtennis stehen an.

Leichtathletik

Den Abschluss der European Championships machen die Leichtathleten. Um 19.05 Uhr startet das Hochsprung-Finale der Frauen. Danach stehen 800m, Speerwurf und 10000m der Männer, sowie 100m Hürden der Frauen auf dem Programm. Die letzten Rennen im Olympiastadion bestreiten die Sprinterinnen und Sprinter in den 4x100m Staffeln.