European Championships So läuft der Samstag in München Stand: 19.08.2022 18:26 Uhr

Der zehnte Wettkampftag in München ist voll gepackt mit Medaillenentscheidungen. In der Leichthletik, im Kanu, Tischtennis, Beachvolleyball, Mountainbike und Turnen geht es um Edelmetall.

Von Nicole Schmitt

Leichtathletik

Die Geher und Geherinnen machen am Morgen mit ihren 20-Kilometer-Rennen den Start in den Wettkampftag.

Die nächsten Entscheidungen gibt es dann erst am Abend. Zunächst suchen die Stabhochspringer ihren neuen Champion, es folgen die 800m und das Speerwurf-Finale der Frauen. Nach den 4x400m Staffeln treten die Frauen zum Abschluss über 3000m Hindernis an.

Beachvolleyball

Ab 11.15 Uhr wird am Königsplatz Beachvolleyball gespielt. Die Männer kämpfen um den Einzug ins Halbfinale, bei den Frauen geht es ab 17 Uhr um Medaillen. Zuerst steht das Spiel um Platz drei auf dem Plan, dann folgt das Finale.

Turnen

Im Turnen geht es für die Männer am Nachmittag um den Europameistertitel im Team. Die Mannschaften treten am Boden, dem Pauschenpferd, den Ringen, am Sprung, dem Reck und am Barren an.

Kanu

Der Kanu-Wettkampftag startet am Morgen mit diversen Halbfinals. Um 12.51 Uhr wird dann der erste Europameistertitel über 1000m (M) vergeben. Es folgen die Finals über 500m (F), 200m (M) und 5000m.

Tischtennis

Im Tischtennis spielen die Männer zunächst ihre Viertelfinals im Einzel aus. Ab 15 Uhr geht es in den Halbfinals der Frauen und Männern dann schon um Bronze, denn ein kleines Finale gibt es im Tischtennis nicht. Beide Halbfinal-Verlieren bekommen eine Bronzemedaille.

Mountainbike

Ab 12 Uhr suchen die Mountainbikerinnen ihre neue Eropameisterin im Cross-Country-Rennen.