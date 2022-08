European Championships So läuft der Freitag in München Stand: 18.08.2022 19:56 Uhr

Am neunten Wettkampftag steigen die Mountainbiker ins Wettkampfgeschehen ein. Im Cross-Country der Männer geht es direkt um den EM-Titel. Auch im Kanu und der Leichtatheltik werden Medaillen vergeben.

Kanu

Im Kanu werden nach diversen Vorläufen erstmals Medaillen vergeben: Über 1000, 500 und 200 Meter geht es um Gold, Silber und Bronze.

Leichtathletik

In der Leichtathletik geht es ohne Verschaufpause weiter. Im Diskus (M), Dreisprung (F), über 1500m (F), 3000m Hindernis (M), 200m und 400m Hürden geht es um Edelmetall.

Beachvolleyball

Im Beachvolleyball stehen hingegen noch keine Medaillenentscheidungen an. Um 10 Uhr geht's am Königsplatz los mit den Viertelfinals der Frauen. Es folgen die Achtel- und Viertelfinalspiele der Männer. Am Abend kämpfen die Frauen in den Halbfinals dann um den Einzug ins Finale.

Tischtennis

Nachdem die Doppel-Entscheidungen im Tischtennis schon gefallen sind, stehen die Einzelwetterbewerbe der Männer und Frauen auf dem Programm. EM-Titel werden noch nicht vergeben.

Mountainbike

Heute fällt die erste Medaillenentscheidung im Mountainbike. Im Cross-Country suchen die Männer ihren Europameister.