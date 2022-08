European Championships So läuft der Donnerstag in München Stand: 17.08.2022 20:54 Uhr

Am achten Wettkampftag greifen die Kanuten ins Geschehen ein. In der Leichathletik sind alle Augen auf Malaika Mihambo gerichtet, die nach ihrer Coronainfektion an den Start geht.

Kanu

Auf der Olympia-Regattastrecke in Oberschleißheim steht nach den vielen Ruder-Wettbewerben nun Kanu auf dem Plan. Medaillenentscheidungen fallen heute aber noch nicht. Erst einmal gibt es diverse Vorläufe und Halbfinals.

Leichtathletik

In der Leichtathletik werden sechs Europameister-Titel vergeben. Die Männer suchen ihren Champion im Hochsprung, Hammerwurf und auf den 1.500 Metern, bei den Frauen steht das 5.000-Meter-Finale, Siebenkampf und Weitsprung auf dem Programm.

Beachvolleyball

Ab 10.00 Uhr wird auf dem Königsplatz wieder Beachvolleyball gespielt. Zunächst stehen die ersten K.O.-Runden an, am Abend kämpfen die Frauen dann um den Einzug ins Viertelfinale.

Turnen

Nach den grandiosen Leistungen der deutschen Turnerinnen dürfen nun die Männer ran. Los geht's mit der Entscheidung im Mehrkampf.

Tischtennis

Auch im Tischtennis geht es um Edelmetall. Sowohl die Frauen als auch die Männer kämpfen um Gold, Silber und Bronze im Doppel.

Sportklettern

Im Sportklettern wird der letzte Europameister-Titel vergeben. Im Kombi-Wettkampf aus Bouldern und Lead geht es am Königsplatz noch mal heiß her.