European Championships Drama im Tischtennis - Verletzung Mittelhams kostet möglichen Titel Stand: 21.08.2022 15:02 Uhr

Nina Mittelham hat im Finale um den Titel im Tischtennis-Einzel bei den European Championships unter Tänen verletzungsbedingt aufgeben müssen und Gold bei der Heim-EM verpasst.

Die deutschen Tischtennis-Damen haben auf ganz bittere Art und Weise eine mögliche Goldmedaille im Einzel verpasst. Im Finale musste Nina Mittelham nach zwei Sätzen gegen die Österreicherin Sofia Polcanova verletzungsbedingt aufgeben.

Tränen bei Mittelham - Schulter stoppt Deutsche

Beim Stand von 0:2 (9:11, 2:11) nahm Mittelham eine medizinische Auszeit aufgrund von Problemen im Schulterbereich. Zehn Minuten blieben Zeit, um ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Kurz vor Ende der medizinischen Auszeit kehrte Mittelham zurück an den Tisch. Sie probierte es noch ein, zwei Ballwechsel - dann schüttelte sie jedoch den Kopf und musste unter Tränen Polcanova gratulieren.

Mittelham gewann damit Silber bei der Heim-EM. Die neue Europameisterin aus Österreich zollte der Deutschen hinterher Respekt: "Nina hätte diesen Titel genauso verdient gehabt. Es ist so bitter. So wollte ich nicht gewinnen. Ich kann das nachvollziehen, war selber zwei Jahre fast nur verletzt. Ich weiß gar nicht, was ich fühlen soll." Allerdings war sie auch sehr zufrieden mit ihrer Turnierleistung: "Ich hab ein Wahinsinnsturnier gespielt und in allen drei Wettbewerben eine Medaille gewonnen. Bei der Hymne werde ich mich dann sehr freuen."

Es ist bereits die zweite Verletzung, die die deutschen Damen im Turnier erleiden mussten. Im Achtelfinale hatte die topgesetzte Han Ying im deutschen Duell mit Sabine Winter aufgeben müssen. Winter schied danach im Halbfinale aus.