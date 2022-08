European Championships Mixed - Starker Start für Tischtennis-Teams Stand: 14.08.2022 11:12 Uhr

Gleich beide deutschen Mixed-Teams konnten bei den European Championships ihre Auftaktspiele gewinnen und stehen in der Runde der letzten 16.

Den Auftakt aus deutscher Sicht lieferten in der Münchener Rudi-Sedlmayr-Halle Benedikt Duda und Sabine Winter. Die beiden traten in der ersten K.o.-Runde gegen das luxemburgische Duo Eric Glod und Sarah de Nutte an. Und sie mussten eine Schrecksekunde überstehen. Denn nachdem sie die ersten beiden Sätze relativ deutlich gewonnen hatten, mussten sie den dritten Satz mit 10:12 abgeben.

Die Gegner hatten Morgenluft geschnuppert, doch im vierten Durchgang machten Duda/Winter alles klar: Sie siegten mit 11:8 und zogen in die nächste Runde ein. Am Sonntagmittag werden sie dort auf das slowakische Duo Pistej/Balazova treffen.

Titelverteidiger knapp vor dem Aus

Noch spanender machten es Dang Qui und Nina Mittelham gegen das schwedische Doppel Linda Bergström/Truls Moeregarth. Nach dem Verlust des ersten Satzes konnten sie im zweiten ausgleichen, verloren aber den dritten Durchgang. Im vierten standen die deutschen Titelverteidiger dann kurz vor dem Aus, konnten zwei Matchbälle der Skandinavier aber abwehren. Damit war das Momentum wieder auf Seiten der beiden Deutschen, die den fünften und entscheidenden Satz klar mit 11:3 für sich entschieden.