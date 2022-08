European Championships Tischtennis: Schreiner qualifiziert sich für das Hauptfeld Stand: 16.08.2022 10:47 Uhr

Mit Franziska Schreiner hat sich neben Annett Kaufmann auch die zweite Deutsche durch die Qualifikation der Tischtennis-Einzelwettbewerbe gekämpft.

Von Michael Buchartz

Schreiner siegte am Dienstag in ihrem letzten Gruppenspiel der Gruppe 23 gegen Marija Gnjatic aus Bosnien-Herzegowina glatt mit 11:6, 11:6, 11:7 und gewann damit ihre Qualifikationsgruppe. Die 20-Jährige folgte damit Annett Kaufmann, die bereits am Montag den Einzug ins Hauptfeld errungen hatte.

In diesem sind neben den beiden jungen deutschen Frauen noch Han Ying, Nina Mittelham, Sabine Winter, Shan Xiaona und Yuan Wan als bereits vorher qualifizierte Spielerinnen dabei.