European Championships Brennauer verpasst im Straßenrennen die Medaille bei Wiebes-Sieg ganz knapp

In einem spannenden Straßenrennen, das im Fotofinish entschieden wurde, kürte sich die Niederländerin Lorena Wiebes zur Europameisterin. Lisa Brennauer wurde im letzten Rennen ihrer Karriere Vierte.

Von Nicole Schmitt

Am Ende fehlte Lisa Brennauer nicht viel zu einem bronzenen Abschluss. Im letzten Rennen ihrer Karriere kam sie im Straßenrennen auf dem vierten Platz ein. Gold ging an die Favoritin Lorena Wiebes aus den Niederlanden, Silber sicherte sich die Italienerin Elisa Balsamo vor ihrer Landsfrau Rachele Barbieri.

Zigart und Shapira setzen sich ab

Im 129,8 Kilometer langen Rennen gingen 99 Radsportlerinnen in Landsberg am Lech an den Start. Darunter auch acht Deutsche, die von Routinier Lisa Brennauer in ihrem letzten Rennen der Karriere angeführt wurden. Zusammen mit ihren Teamkolleginnen Franziska Brausse, Romy Kasper, Lisa Klein, Franziska Koch, Mieke Kröger, Liane Lippert und Lea Lin Teutenberg versuchte Lisa Brennauer, eine Medaillen nach den erfolgreichen Bahnradrennen noch einmal anzugreifen.

Nach rund 20 Kilometern setzten sich die ersten Fahrerinnen ab. Urska Zigart aus Slowenien und Omer Shapira aus Israel rissen aus und fuhren einen Vorsprung von rund zwei Minuten heraus. Die Deutschen fuhren mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung geschlossen im Hauptfeld mit.

Dann kam aber Bewegung ins Peloton. 94 Kilometer vor dem Ziel setzte die deutsche Mannschaft eine erste kleine Attacke. Sie investierte viel, um das Tempo an der Spitze des Feldes zu erhöhen. Denn auf einen Massensprint am Ende wollten es die deutschen Fahrerinnen, die nicht die ganz starken Sprinterinnen wie die Italienierinnen und Niederländerinnen haben, ankommen lassen.

Führungsduo wird trotz Sturz vom Hauptfeld eingeholt

Getragen von den vielen Zuschauern entlang der Strecke schaffte es ein Trio, sich ein wenig vom Hauptfeld abzusetzen. Darunter allerdings keine Deutsche. Durch die Tempoverschärfung verkürzte sich aber auch der Vorsprung des Führungsduos. 82 Kilometer vor dem Ziel betrug der gerade einmal noch 35 Sekunden. 76 Kilometer vor dem Ziel schnappte das Trio um die französische Meisterin Audrey Cordon Ragot dann das Führungsduo. Das Hauptfeld lag nur wenige Sekunden dahinter.

In dem machten die Niederländerinnen das Tempo, die als starke Sprinterinnen kompakt in München ankommen wollten. Dann gab es allerdings einen Sturz, bei dem vor allem die Schweizerin Michelle Stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die gute Nachricht: Alle Athletinnen konnten aufstehen und weiterfahren.

Deutsche Mannschaft bleibt aktiv

Das aktivste Team war dann eindeutig die deutsche Mannschaft. Sie versuchte immer wieder, aus dem Hauptfeld auszubrechen und das Tempo anzuziehen. Die junge Deutsche Lin Teutenberg konnte sich dabei zusammen mit der Französin Juliette Labous und der Spanierin Sheyla Gutierrez Ruiz etwas absetzen.

Auch zehn Kilometer vor dem Ziel hatte das Trio noch einen kleinen Vorsprung von 13 Sekunden auf das Hauptfeld. Im Peleton, das noch aus rund 40 Fahrerinnen bestand, machten die Niederländerinnen ordentlich Druck, um ihre Favoritin Lorena Wiebes in Position zu bringen.

Wiebes wird Europameisterin, Brennauer starke Vierte

Drei Kilometer vor dem Ziel wurde das Spitzen-Trio dann gestellt. Die Niederländerinnen und Italienerinnen nahmen wie erwartet die Spitzenposition ein. Wenige Meter vor dem Schluss setzte Lorena Wiebes dann zum Schlussspurt an und setzte sich hauchdünn vor der Italienerin Lisa Balsamo und deren Landsfrau Rachele Barbieri durch. Lisa Brennauer wurde Vierte.