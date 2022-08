European Championships Speedklettern - Gold für Miroslaw und Boldyrev Stand: 15.08.2022 16:48 Uhr

Die Polin Aleksandra Miroslaw hat bei den European Championships Gold gewonnen. Bei den Männern gewann der Ukrainer Danyil Boldyrev. Deutsche Kletterer waren nicht im Finale vertreten.

In einem rein polnischen Duell setzte sich im Speedkletter-Finale der Frauen bei den European Championships am Montag (15.08.2022) Aleksandra Miroslaw in 6,922 Sekunden gegen Aleksandra Kalucha (7,085 Sekunden) durch.

Und es war ein kurioses Finale: Miroslaw, 28, hatte in diesem Jahr erst einen neuen Weltrekord mit 6,64 Sekunden aufgestellt und ihn drei Wochen später selbst unterboten (6,53 Sekunden). Gegen Kalucha war Miroslaw favorisiert - und wäre beinahe gestolpert. Zu Beginn des Finals unterlief ihr ein technischer Fehler, Kalucha erkletterte sich einen Vorsprung, dann machte auch sie einen Fehler und Miroslaw überholte sie noch.

Auch das kleine Finale hatten zuvor zwei Athletinnen aus Polen bestritten. Hier gewann Natalia Kalucka in 7,197 Sekunden gegen Patrycja Chudziak (7.459 Sekunden). Damit gingen Silber und Bronze an Kalucha-Schwestern.

Favorit Boldyrev holt Gold

Bei den Männern gewann der Ukrainer Danyil Boldyrev, 30, Gold. Im seinem insgesamt fünften EM-Finale benötigte er nur 5,586 Sekunden, Konkurrent Marcin Dzienski aus Polen (6,245 Sekunden) war geschlagen.

Zuvor hatte der Franzose Guillaume Moro mit einer Zeit von 5,551 Sekunden das kleine Finale gegen den Spanier Erik Noya Cardona (5,658 Sekunden) für sich entschieden.

Brockfeld beste Deutsche

Die Aktiven des Deutschen Alpenvereins (DAV) hatten mit der Medaillenvergabe nichts tun. Damit warten sie dort weiter auf die erste Podiumsplatzierung in der 30-jährigen EM-Geschichte des Speed-Wettbewerbs.

Im Achtelfinale hatten noch fünf Athlet:innen aus Deutschland gestanden: Sebastian Lucke, Leander Carmanns, Anna, Apel, Julia Koch und Nuria Brockfeld. Von ihnen qualifizierte sich nur Nuria Brockfeld für das Viertelfinale. Dort schied Brockfeld gegen die spätere Finalistin Aleksandra Kalucka aus. Bereits in der Qualifikation waren Dorian Zedler und Linus Bader ausgeschieden.

Die EM-Wettbewerbe der Sportkletterer bei dem Multisport-Event gehen am Mittwoch und Donnerstag mit den Konkurrenzen im Kombinationsformat "Bouldern und Lead" zu Ende. In dieser Disziplin werden auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Medaillen vergeben.