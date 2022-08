European Championships Guter Siebenkampf-Auftakt für Schäfer Stand: 17.08.2022 10:56 Uhr

Carolin Schäfer ist mit einer guten Vorstellung in den Siebenkampf bei der EM gestartet.

Von Christian Kerber

Im Münchner Olympiastadion konnte sie ihren Lauf über 100 Meter Hürden klar gewinnen und überzeugte auch mit der Zeit. 13,39 Sekunden waren für die Athletin von Eintracht Frankfurt besser als die angepeilten 13,5 bis 13,6 Sekunden.

Nicht ganz so gut lief es für Sophie Weißenberg. Die Leverkusenerin kam nach 13,72 Sekunden ins Ziel, im Siebenkampf-Mekka Götzis hatte sie das Ziel bereits nach 13,56 Sekunden erreicht.

Schäfer, Vize-Weltmeisterin von 2017 und EM-Dritte von 2018, hatte die WM zuletzt in Eugene (USA) wegen Trainingsrückstands frühzeitig abgesagt und sich auf die EM konzentriert. Sie will in München unter die besten Sechs. Weißenberg musste bei der WM nach drei ungültigen Versuchen im Weitsprung aussteigen.

Pech hatte die Olympia-Dritte Emma Oosterwegel, die beim Hürdenlauf stürzte.