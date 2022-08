European Championships Siebenkampf - Weißenberg überzeugt beim Weitsprung Stand: 18.08.2022 11:13 Uhr

Siebenkampf bei den European Championships: Zum Auftakt des zweiten Tages ist Sophie Weißenberg weiter gesprungen als die Favoritin Nafissatou Thiam. Für Carolin Schäfer lief es nicht so gut.

Es war die erste Disziplin am zweiten Wettkampfttag im Siebenkampf - und Sophie Weißenburg überzeugte. In ihrem besten Versuch erreichte sie 6,35 Meter - in der Gesamtwertung liegt sie nach fünf Disziplinen mit 4665 Punkten auf Rang sechs.

Dien favorisierte Belgierin Nafissatou Thiam sprang etwas überraschend nur 6,08 Meter, bleibt aber insgesamt mit 4937 Punkten deutlich an der Spitze.

Schäfer springt 5,82 Meter

Carolin Schäfer dürfte mit ihrem Ergebnis beim Weitsprung nicht ganz zufrieden gewesen sein. Sie schaffte in ihrem besten Versuch 5,82 Meter und ist jetzt mi 4502 Punkten Zehnte.