Ruder-EM in München Zeidler rudert überragend ins Finale Stand: 13.08.2022 10:48 Uhr

Bevor der Deutschland-Achter am Freitag um eine Medaille kämpft, war aus deutscher Sicht die Einer-Konkurrenz interessant. Oliver Zeidler bewies dort seine Klasse. Auch Alexandra Föster konnte zufrieden sein.

Nach diversen B-Finals am Freitagmorgen kam gegen 10.30 Uhr an der Regattabahn in Oberschleißheim erstmals so richtig Stimmung auf. Verantwortlich dafür: Oliver Zeidler, extrem aussichtsreicher deutscher Starter in der Einzelkonkurrenz. Der 26-Jährige, der 2019 und 2021 schon Europameisterschaftstitel gewann, ruderte im zweiten Halbfinale unter anderem gegen den starken Niederländer Melvin Twellar, der ebenfalls als Medaillenkandidat gehandelt wird.

Zeidler mit Reserven für's Finale

Und Zeidler, der im Vorlauf am Vortag noch so immense Probleme in der Startphase hatte, dominierte die Konkurrenz in seinem Lauf ganz souverän. Twellar startete zwar etwas schneller, hatte aber in der zweiten Rennhälfte keine Chance mehr gegen den Deutschen. Zeidler ruderte mit einer geringeren Schlagzahl, aber erheblich mehr Speed als Erster über die Ziellinie und sicherte sich einen idealen Startplatz für das Finale am Sonntag (14.08.2022).

Föster auch im Einzel-Finale

Ebenfalls ins Finale schaffte es in der Einer-Konkurrenz der Frauen die junge Alexandra Föster. Die junge Sauerländerin qualifizierte sich mit einem zweiten Rang in ihrem Halbfinale ebenfalls sicher für den sonntäglichen Kampf um die Medaillen.