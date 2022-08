European Championships Bahnrad: Deutsches Finale zwischen Brennauer und Kröger Stand: 13.08.2022 12:41 Uhr

Bei den European Championships stehen beim Bahnradsport die Qualifikationsläufe für die Finals am Nachmittag an. Die deutschen Frauen zeigen sich bereits in Topform.

Von Nicole Schmitt

Im Bahnradsport fallen heute wieder mehrere Medaillenentscheidungen. Im 500-Meter-Zeitfahren (F), der Einzelverfolgung, dem Ausscheidungsfahren (F) und dem Scratch (M) geht es um die Europameistertitel.

Brennauer und Kröger machen Gold und Silber unter sich aus

Den haben sich Lisa Brennauer und Mieke Kröger in der Mannschaftsverfolgung gestern bereits mit ihren Teamkolleginnen Franziska Brauße und Lisa Klein gesichert. Nun wollen die beiden auch in der Einer-Verfolgung nachlegen.

Im vorletzten Lauf der Qualifikation fuhr Kröger gegen die Französin Borras und setzte mit ihrem starken Endspurt eine neue Bestzeit. Die nach ihr fahrende Lisa Brennauer war dann aber noch schneller unterwegs und pulverisierte Krögers Zeit noch einmal. Damit stand fest: Brennauer und Kröger stehen sich als Erste und Zweite der Qualifikation im Finale gegenüber und machen die Gold- und Silbermedaille unter sich aus.

500-Meter-Zeitfahren: Hinze mit Bestzeit

Hoffnungen auf den Titel im 500-Meter-Zeitfahren macht sich Emma Hinze, die in der Qualifikation den Anfang machte. Gegen die Ukrainerin Olena Starikova unterstrich die Hildesheimerin gleich ihre Favoritinnenrolle und nahm ihrer Konkurrentin auf der kurzen Strecke eine dreiviertel Sekunde ab.

Diese Fabelzeit konnte auch keine andere der insgesamt 16 Starterinnen mehr knacken, so dass sich Hinze ganz souverän fürs Finale qualifizierte. Ebenfalls mit dabei: Die zweite deutsche Starterin Sophie Grabosch. Sie wurde Vierte.

Bereits gestern hatten Grabosch und Hinze Grund zu jubeln: Im Teamsprint gewannen sie zusammen mit Lea Sophie Friedrich Gold.

Dörnbach und Jurczyk qualifizieren sich fürs Achtelfinale

Den Start in den Wettkampftag der Bahnradfahrer machten die Sprinter. In der Qualifikation der Männer waren 22 Akteure am Start, von denen sich die besten zehn direkt fürs Achtelfinale qualifizierten.

Aus deutscher Sicht waren Maximilian Dörnbach und Marc Jurczyk am Start, die sich als Sechster und Siebter souverän qualifizierten. Die beste Zeit fuhr der Brite Jack Carlin.