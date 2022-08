Bahnrad-EM in München Deutsches Frauen-Team sprintet um Gold Stand: 12.08.2022 14:17 Uhr

Die Medaillen-Garanten im Bahnradsport liefern wieder: Das deutsche Frauen-Trio sprintet wie auch die Vierer-Mannschaftsverfolgerinnen bei den European Championships am Nachmittag um Gold. Die Männer waren nicht so gut.

Eine ganz starke Leistung lieferte das deutsche Sprint-Trio um Emma Hinze, Pauline Sophie Grabosch und Lea Sophie Friedrich in der Messe München ab. Mit Bestzeit fuhren sich die drei in das Finale um die Goldmedaille. Hier werden sie es am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr (live im Ersten) mit den Niederlanden zu tun bekommen.

Verfolgung: Frauen um Gold, Männer um Bronze

Die erste Entscheidung fällt in der Mannschaftsverfolgung der Frauen (16.37 Uhr). Die Olympiasiegerinnen Lisa Brennauer, Franziska Brauße, Mieke Kröger und Lisa Klein treffen im Titelrennen auf das Quartett aus Italien. Für das Goldfinale qualifizierte sich der deutsche Vierer mit einer souveränen Leistung in der ersten Runde (4:14,665 Minuten).

Für die Männer geht es am Nachmittag in der Mannschaftsverfolgung "nur" um Bronze. Dabei profitieren die Deutschen von einem Patzer der Italiener, die ihren Lauf nicht beendeten. Damit rückt das deutsche Team nach, hatte man nach den Vorläufen doch eigentlich das Medaillenrennen schon verpasst.

Männer-Sprinterteam scheitert im Kampf um Medaillen

Acht Trios hatten sich im Teamsprint der Männer um die vier Plätze im Gold- und Bronze-Finale gestritten. Für das deutsche Team blieb am Ende nur ein enttäuschender fünfter Platz. Die Goldmedaille fechten die Niederlande und Frankreich aus, um Bronze streiten sich Großbritannien und Polen. Beide Entscheidungen gibt es am Nachmittag.

Böser Sturz für Großbritannien

Einen bösen Sturz erlebte das Team Großbritannien im Teamsprint der Frauen. Sophie Capewell und Emma Finucane kollidierten auf der Geraden nach der ersten Runde ihres Drei-Runden-Laufs. Beide Fahrerinnen schlugen hart auf der Bande auf, konnten die Strecke aber zur Erleichterung der Zuschauer, die sie mit einem kräftigen Applaus bedachten, schließlich aus eigener Kraft verlassen.

Insgesamt werden am Freitag (12.08.2022) sechs europäische Meistertitel vergeben.