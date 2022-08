European Championships Deutsche Parakanu gewinnen kompletten Medaillensatz Stand: 19.08.2022 16:58 Uhr

Bei der Parakanu-EM im Rahmen der European Championships hat Lillemor Köper in der Klasse VL1 vor ihrer Teamkollegin Esther Bode Gold gewonnen. Bronze in der Klasse VL2 ging an Katharina Bauernschmidt.

Von Nicole Schmitt

In der Startklasse der am meisten körperlich eingeschränkten Athletinnen hat sich Lillemor Köper die Goldmedaille über 200m gesichert. Silber holte ihre Teamkollegin Esther Bode. Bronze ging an Karolina Bronowicz aus Polen. Insgesamt waren nur drei Athletinnen am Start.

Bauernschmidt gewinnt Bronze

In der Klasse VL2 über 200m hat die deutsche Katharina Bauernschmidt Bronze auf der Regattastrecke in Oberschleißheim gewonnen. Gold ging an die Britin Emma Wiggs, die schon kurz nach dem Start einen deutlichen Vorsprung hatte und den souverän ins Ziel brachte. Silber holte ihre Landsfrau Jeanette Chippington.

Anja Adler wird Vierte

Im Rennen davor verpasste eine andere Deutsche Bronze nur ganz knapp. Anja Adler wurde im Finale VL3 Vierte. Gold und Silber gingen auch in diesem Rennen die im Parakanu so stark vertretenen Britinnen. Charlotte Henshwa holte sich den EM-Titel, der zweite Platz ging an Hope Gordon. Die Ukrainerin Natalia Lahutenko freute sich über Bronze.

Anas Al Khalifas erster EM-Start

In der VL2-Klasse der Herren ging Anas Al Khalifa für Deutschland an den Start. Er wurde im Finale über 200m Achter. Gold ging an den Ungarn Tamas Juhasz.

2015 kam Al Khalifa als Flüchtling nach Deutschland. Drei Jahre später hatte der gebürtige Syrer einen Arbeitsunfall und ist seitdem querschnittsgelähmt. Der heute 29-Jährige lerne eine Kanu-Trainerin kennen und kam so zum Parasport. An den Paralympics in Tokio nahm Al Khalifa als Teil des Refugee-Team teil. Bei der EM in München konnte er nun für Deutschland starten.