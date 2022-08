European Championships Geher Köpp über 20 km in den Top Ten Stand: 20.08.2022 10:12 Uhr

Zum Auftakt des vorletzten Tages bei der Leichtathletik-EM in München ist Geher Leo Köpp über 20 km in den Top Ten gelandet.

Der überraschend nominierte Berliner kam auf Rang neun, nur 18 Sekunden hinter dem großen Favoriten, Olympiasieger Massimo Stano (Italien), der nur Achter wurde. Der Jura-Student sagte nach seinem ersten großen Wettkampf der "Sportschau": "Ich bin extrem zufrieden. Bei mir gab es nur vermindertes Training im post-olympischen Examensjahr, da kann man sich nur freuen. Die Stimmung hier in der Innenstadt war phänomenal." Auf den neuen und alten Europameister hatte er 2:25 Minuten Rückstand.

Den EM-Titel verteidigte der Spanier Alvaro Martin. Silber ging an den Schweden Perseus Karlström, der mit einem Wikingerhelm durch das Ziel lief. Bronze holte Martins Landsmann Diego Garcia Carrera. Karl Junghanß kam auf Platz 20. Nils Brembach musste das Rennen mit Tränen in den Augen nach drei Roten Karten und der folgenden Disqualifikation vorzeitig beenden.

Das deutsche Trio hatte schon vor der Hälfte des Rennens den Anschluss an die Spitze verloren. Brembach erhielt wie Junghannß zunächst eine 2-Minuten-Zeitstrafe, kurz danach wurde er aus dem Rennen genommen. "So etwas ist mir noch nie passiert. Es tut mir wahnsinnig leid", sagte der Sportsoldat. Am Dienstag hatte Christopher Linke (Potsdam) Silber über die 35 km gewonnen.