European Championships 3000m Hindernis - Meyer und Burkhardt im Finale Stand: 18.08.2022 11:14 Uhr

Bei den European Championships wird Lea Meyer auch im Finallauf über 3000 Meter Hindernis starten. Auch Elena Burkhardt hat sich qualifiziert. Über 800 Meter darf Christina Hering im Halbfinale starten.

Lea Meyer gewann den zweiten Vorlauf am Donnerstag (18.08.2022) in 9:39,55 Minuten vor Adva Cohen aus Israel und Elizabeth Bird (Großbritannien). Elena Burkhardt schaffte es in 9:43,97 Minuten als eine von fünf Zeitschnellsten in den Endlauf.

Gürth überrascht, aber es reicht nicht für das Finale

Zuvor war im ersten Vorlauf Olivia Gürth überraschend Achte geworden. Gürth war erst kurz vor den Wettkämpfen angereist, eine optimale Vorbereitung war das eher nicht. Skurriler Grund: Weil ihre Eltern im Urlaub waren, hatte Gürth auf den Hund aufgepasst.

Nach dem Lauf verlor sie kurz den Überblick: "Ich glaube, ich war nicht unter den ersten Zehn" , sagte sie im ARD-Interview. Über die Zeit hätte Gürth noch ins Finale einziehen können, doch die Konkurrentinnen im zweiten Vorlauf waren zu schnell.

Es läuft nicht über 800 Meter für Deutschlands Männer

Weniger erfolgreich waren mit Christoph Kessler und Marc Reuther die beiden deutschen Läufer bei den Vorläufen über 800 Meter. Kessel, der auch schon über 1500 Meter angetreten war, wurde in 1:47,72 Minuten Letzter seines Vorlaufs. Reuther schied im zweiten Lauf als Sechster aus (1:48,33 Minuten).

Hering und Kolberg fürs Halbfinale qualifiziert

Die deutsche Meisterin Christina Hering darf bei ihrem EM-Heimspiel auf eine Teilnahme am Finale über 800 Meter hoffen. Die Münchnerin qualifizierte sich im Olympiastadion in 2:03,00 Minuten als Dritte für das Halbfinale am Freitagvormittag.

Auch Majtie Kolberg (2:02,52 Minuten) kam als eine von vier Zeitschnellsten weiter. Tanja Spill (2:04,60) schied aus. Der Endlauf findet am Samstag (20.08.2022) statt.