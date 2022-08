European Championships | Leichtathletik Lückenkemper hofft auf Staffel-Einsatz im Finale Stand: 17.08.2022 17:09 Uhr

Sensations-Europameisterin Gina Lückenkemper ist trotz ihrer Beinverletzung zuversichtlich, am Sonntag (21.08.2022) mit der Staffel um eine Medaille kämpfen zu können. Ins Finale muss es das DLV-Quartett zwei Tage zuvor aber ohne sie schaffen.

Der Vorlauf kommt definitiv zu früh für Europas Sprintkönigin. Man sei aber guter Dinge, dass es mit dem Finale klappen könnte, sagte die 25-Jährige am Mittwoch. "Eine Garantie haben wir natürlich nicht. Aber ich möchte den Mädels auf jeden Fall den Rücken stärken können." Zumal die Chancen auf eine weitere Top-Platzierung nach dem WM-Bronze-Coup vor rund drei Wochen in Eugene alles andere als schlecht stehen.

Wunde am Bein im Krankenhaus genäht

Lückenkemper hatte am Dienstagabend bei der Heim-EM in München den ersten Titelgewinn einer deutschen Frau über 100 Meter seit Verena Sailer 2010 bejubelt und war unmittelbar nach dem Zieleinlauf gestürzt. Sie zog sich dabei mit den eigenen Spikes eine Fleischwunde am Bein zu, die im Krankenhaus mit acht Stichen genäht werden musste.

Vorlauf-Kandidatinnen anstelle von Lückenkemper sind Lisa Mayer und Lisa Nippgen. Tatjana Pinto, Rebekka Haase und Alexandra Burghardt sind gesetzt.