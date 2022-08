European Championships Zwei von drei deutschen Kanu-Booten im Finale Stand: 20.08.2022 10:48 Uhr

Nach viermal Gold am Freitag wollen die deutschen Kanuten auch am zweiten EM-Wettkampftag, bei dem es in München-Oberschleißheim um Medaillen geht, eine sehr gute Rolle spielen. Zum Auftakt erreichten zwei von drei Booten die Finals.

Im Kajak-Zweier gewannen Jonas Draeger und Moritz Florstedt ihr Halbfinale über 200 Meter vor Spanien und Schweden. Der Dresdner Draeger schaffte kurze Zeit später dann auch im Einer als Sieger seines Halbfinals den Final-Einzug. Im Kanadier verpasste Fabien Schatz als Halbfinal-Sechster das Weiterkommen. Nur die ersten Drei kamen durch.

Um Medaillen geht es auf der Olympiastrecke von 1972 dann ab 12:51 Uhr. Sechs Medaillenchancen im Kanu und Parakanu gibt es heute für die Boote des Deutschen Verbands.