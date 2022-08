European Championships Beachvolleyball: Border/Sude feiern gelungenen Einstand Stand: 15.08.2022 20:48 Uhr

Karla Borger und Julia Sude sind als drittes deutsches Beachvolleyball-Duo erfolgreich in die European Championships gestartet.

Von Michael Buchartz, Michael Buchartz

Das Duo siegte in ihrem ersten Spiel der Gruppenphase mit 2:0-Sätzen (21:13, 21:14) gegen das ukrainische Duo Ievgeniia Baieva und Tetiana Lazarenko. Nach knapp 33 Minuten war die Partie schon wieder vorbei.

Deutsches Duo dominant

Borger und Sude agierten von Beginn an dominant, lagen im ersten Satz schnell mit 10:2 vorne. Auch wenn der zweite Satz dann enger startete, setzte sich das deutsche Duo schließlich nach und nach ab. Am Ende stand ein souveräner-Auftakt-Erfolg in der Gruppe F.

Vor Borger und Sude waren am gestrigen Montag schon Chantal Laboreur und Sarah Schulz sowie Cinja Tillmann und Svenja Müller ohne Satzverlust in die Europameisterschaften gestartet.