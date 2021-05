Deutschland verlor gegen die USA in Riga mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm steht damit vor einem entscheidenden letzten Vorrundenspiel gegen Gastgeber Lettland am Dienstag (01.06.2021, 19.15 Uhr) um den Einzug in die K.o.-Runde.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) benötigt zwingend einen Sieg zum Weiterkommen - und starke Nerven, denn erstmals sind Zuschauer auf den Rängen zugelassen.

Deutschland verliert auch mit NHL-Spieler Kahun

Gegen die USA zeigte Deutschland beim ersten diesjährigen WM-Einsatz von NHL-Stürmer Dominik Kahun zwar eine gute Defensivleistung, unterlag am Ende aber doch.

Jason Robertson (39.) und schließlich Colin Blackwell (59.) ins leere Tor trafen für die USA und besiegelten für Deutschland die 29. Niederlage im 45. WM-Spiel gegen die USA.