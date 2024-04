Eishockey in der NHL Zweiter Sieg für Panthers, Capitals unter Druck Stand: 24.04.2024 07:36 Uhr

Vorjahresfinalist Florida Panthers präsentiert sich in den Play-offs der NHL bislang souverän.

Die Panthers setzten sich dank eines Treffers von Carter Verhaeghe mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Tampa Bay Lightning durch und erhöhten in der Best-of-seven-Serie auf 2:0. In der Vorsaison war die Franchise aus Sunrise im Kampf um ihren ersten Titel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga erst den Vegas Golden Knights in der Finalserie unterlegen gewesen.

Capitals verlieren erneut

Die Washington Capitals um Starspieler Alexander Owetschkin kassierten derweil einen 0:2-Rückstand in ihrer Achtelfinal-Serie gegen die New York Rangers. Die Capitals unterlagen im Madison Square Garden mit 3:4 und stehen in ihren kommenden Heimspielen unter Zugzwang. Owetschkin, Stanley-Cup-Gewinner mit Washington 2018, blieb unauffällig.

Colorado gleicht aus

Die Colorado Avalanche glich in der Serie gegen die Winnipeg Jets durch einen 5:2-Auswärtssieg aus, gleiches gelang den Nashville Predators durch einen 4:1-Erfolg bei den Vancouver Canucks.