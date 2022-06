NHL-Finale Colorado gewinnt erstes Duell um Stanley Cup Stand: 16.06.2022 07:37 Uhr

Die Colorado Avalanche um Nico Sturm sind mit einem Erfolg gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning gestartet.

Das Eishockey-Team aus Denver holte in der Nacht zu Donnerstag (16.06.2022) in eigener Halle ein 4:3 in der Verlängerung. Für die Entscheidung sorgte der in Österreich geborene Schwede Andre Burakovsky in der zweiten Minute der Overtime.

"Es fühlt sich großartig an", sagte Burakovsky im US-Fernsehen. "Wir haben das ganze Spiel hindurch gekämpft. Im zweiten Drittel sind wir mental eingebrochen, aber sind zurück gekommen."

Nico Sturm, der vor drei Monaten von Minnesota Wild nach Denver transferiert wurde, greift unterdessen als insgesamt achter Deutscher nach dem Stanley Cup. 26 Jahre nach Uwe Krupp, der den Titel 1996 mit Colorado gewann, könnte er in dessen Fußstapfen treten.

Nach Krupp waren 2011 Dennis Seidenberg mit den Boston Bruins, Tom Kühnhackl 2016 und 2017 jeweils mit den Pittsburgh Penguins und Philipp Grubauer 2018 mit den Washington Capitals erfolgreich. Olaf Kölzig, Christoph Schubert und Christian Ehrhoff gingen dagegen leer aus.

Tampa Bay Lightning zurück im Spiel - und doch unterlegen

Vor den eigenen Fans in Denver lagen die Avalanche schon nach weniger als zehn Minuten 2:0 vorne und hatten scheinbar alles im Griff. Den Anschlusstreffer von Nicholas Paul konterte Artturi Lehkonen zum 3:1.

Lediglich 48 Sekunden im zweiten Drittel reichten den Lightning dann aber zum Ausgleich. Ondrej Palat mit seinem neunten Treffer in diesen Playoffs und Michail Sergatschew schockten die Gastgeber. Andrej Wassilewski im Tor der Lightning hatte einen starken Abend und parierte mehrere Großchancen. Er kam am Ende auf 34 abgewehrte Schüsse - beim Treffer von Burakovsky nach einem Konter war er dann machtlos.

Colorado Avalanche - die im Finale immer jubeln

Immer wenn die Avalanche um den Stanley Cup gespielt haben, holte das Team am Ende auch den Titel und peilt nun die dritte Meisterschaft an. Zuletzt gab es den Titel 2001.

Die Lightning stehen nach den Meisterschaften 2020 und 2021 zum dritten Mal in Serie in den Finals. Das gab es zuletzt vor vier Jahrzehnten. Insgesamt hoffen die Lightning auf den vierten Titel ihrer Geschichte.