Titelverteidiger Eisbären Berlin bezwang am Freitagabend (19.11.2021) den Spitzenreiter Mannheim, der coronabedingt ohne sieben Profis und ohne Trainer Pavel Gross antreten musste, mit 3:1 (0:0, 3:1, 0:0). Für die Mannheimer war es nach der 1:10-Pleite am Dienstag in der Champions Hockey League gegen Frölunda HC aus Schweden der nächste Rückschlag.

Nach der knapp zweiwöchigen Deutschland-Cup-Pause gingen die Berliner vor 10.198 Zuschauern durch Yannick Veilleux (21. Minute) in Führung. Nach dem schnellen Adler-Ausgleich durch Markus Eisenschmid (24.), sorgte eine fulminante Einzelleistung von Frans Nielsen (29.) und ein Tor durch Zachary Boychuk (33.) für die Entscheidung zugunsten des Tabellenvierten.