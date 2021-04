Eishockey, DEL

DEL - Mannheim auch von Köln nicht zu stoppen

Die Adler Mannheim sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter nicht zu stoppen. Die Mannheimer feierten am Samstag (03.04.2021) beim 5:1 gegen die Kölner Haie den fünften Sieg in Serie und bleiben souveräner Spitzenreiter in der Süd-Gruppe.