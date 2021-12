DEL: München kassiert vierte Niederlage in Serie

Nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions Hockey League unterlag das Team von Trainer Don Jackson am Sonntag (19.12.2021) im Bayern-Derby bei den Nürnberg Ice Tigers mit 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) und kassierte die vierte Liga-Niederlage in Serie. In der Tabelle stehen die Münchner derzeit auf Rang vier.