DEL, 34. Spieltag Dank Fiore-Hattrick - Eisbären besiegen Bietigheim Stand: 23.12.2022 22:17 Uhr

Am Freitagabend (23.12.2022) siegten die Eisbären Berlin nach einer starken Vorstellung gegen das Ligaschlusslicht Bietigheim Steelers mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) und festigten damit den 13. Tabellenplatz.

Giovanni Fiore steuerte drei Tore zum Erfolg bei, außerdem trafen Leonhard Pföderl und Zach Boychuk für die Hauptstädter. Torhüter Juho Markkanen blieb zum ersten Mal ohne Gegentor in dieser Saison.

Immer wieder Fiore

Vor 10.230 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof bestimmten die Hausherren gegen die äußerst defensiv ausgerichteten Gäste das Anfangsdrittel und nutzten zwei ihrer zahlreichen Torchancen. Fiore gelang der erste Unterzahltreffer der Berliner in der laufenden Spielzeit, wenig später baute Pföderl den Vorsprung im ersten Powerplay der Berliner aus.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts taten auch die Bietigheimer mehr für die Offensive, doch die Eisbären wussten die sich dadurch bietenden Räume zu nutzen. Fiore erzielte seinen zweiten Treffer, Boychuk schloss einen Konter erfolgreich ab. Kurz vor Spielende traf Fiore dann noch ein drittes Mal.

München weiter vorneweg

Der souveräne Tabellenführer EHC München hat sich am letzten Spieltag vor Weihnachten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) keine Blöße gegeben. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson siegte bei den Schwenninger Wild Wings souverän mit 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) und zieht in der Tabelle einsam seine Kreise.

Mannheim und Ingolstadt ohne Probleme

Auch die beiden ersten Verfolger fuhren Siege ein. Adler Mannheim setzte sich mit 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) im Spitzenspiel gegen die Straubing Tigers durch und behauptete Rang zwei. Der Tabellendritte ERC Ingolstadt hatte bei Aufsteiger Löwen Frankfurt mit 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) keine große Mühe.

In der torärmsten Partie des 34. Spieltags unterlag die Düsseldorfer EG den Grizzlys Wolfsburg mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Die Nürnberg Ice Tigers, die kurzfristig wegen Verletzungen auf Kapitän Patrick Reimer und Hayden Shaw verzichten mussten, besiegten die Iserlohn Roosters klar mit 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).