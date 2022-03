Eishockey-Bundestrainer Söderholm verlängert bis 2026

NHL-Engagement bleibt das Ziel

Bis zu den Winterspielen im Februar in Peking war eher mit einem Abschied Söderholms nach der WM in diesem Mai in Helsinki und Tampere gerechnet worden. Zahlreiche europäische Spitzenklubs sollen Söderholm finanziell lukrative Angebote gemacht haben. Ziel des ehrgeizigen Finnen ist zudem die nordamerikanische Profiliga NHL.