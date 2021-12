DEL - Bergström erlöst Krefeld in Schwenningen

Alexander Karachun hatte Schwenningen in der 10. Minute in Führung gebracht, ehe Eduard Lewandowski (34.) und Laurin Braun (38.) die Partie drehten. In der 44. Minute gelang aber Tylor Spink der Ausgleich für die Gastgeber.

Overtime ohne Treffer

Nach der torlosen Overtime versenkte dann Krefelds Alexander Bergström den entscheidenden Penalty. Die Pinguine sind damit 10., Schwenningen bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz.

dpa/sid/red | Stand: 09.12.2021, 21:00