DEL - Adler Mannheim verpassen Tabellenspitze

Die Adler Mannheim haben am Sonntagnachmittag (05.12.2021) die Rückkehr an die Spitze der Deutschen Eishockey Liga beim Geisterspiel verpasst. Nach zuvor zwei Siegen in Serie gegen Spitzenreiter EHC Red Bull München bezog die Mannschaft von Trainer Pavel Gross eine heftige Niederlage und verlor gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:7 (1:5, 1:1, 1:1).