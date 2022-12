DEL, 29. Spieltag Wieder Rückschlag für die Eisbären Stand: 11.12.2022 17:05 Uhr

Titelverteidiger Eisbären Berlin kommt weiter nicht in Schwung. Das Team von Kapitän Frank Hördler in dessen 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unterlag am Sonntag (11.12.22) dem ERC Ingolstadt trotz Aufholjagd mit 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen und kassierte die vierte Niederlage in fünf Spielen.

Der bislang letzte Sieg nach 60 Minuten gelang den Berlinern Anfang November. Nach nur fünf Siegen aus 27 Spielen rangieren die Eisbären auf Platz 13. Direkt dahinter stehen die Augsburger Panther nach einem 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) gegen die Düsseldorfer EG. Die Nürnberg Ice Tigers unterlagen den Grizzlys Wolfsburg 1:4 (0:3, 1:0, 0:1).

Daniel Pietta entscheidet die Partie

Berlin geriet kurz vor der zweiten Drittelpause durch einen Treffer von Daniel Pietta mit 1:3 in Rückstand (40.). Leo Pföderl (43.) verkürzte, Kevin Clark sorgte für die Verlängerung (56.). Nach fünf torlosen Minuten sorgte Pietta im Penaltyschießen für die Entscheidung zugunsten der Gäste, Berlin sammelte immerhin einen Punkt.