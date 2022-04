Video: DFB-Pokal: Silva gleicht per Foulelfmeter aus

Sportschau. . 02:44 Min. . Das Erste.

In der ersten Halbzeit bringt Becker Union in Führung, dann schlägt Leipzig in der 60. Minute zurück: Silva trifft nach Foul an Nkunku vom Elfmeterpunkt. Es steht 1:1 im Halbfinale des DFB-Pokals. | video