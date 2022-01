Doping

Doping: Erste Anklage in den USA auf Grundlage des "Rodtschenkow-Gesetzes"

Staatsanwälte in den USA haben einen Mann aus Texas angeklagt, der Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Olympischen Spielen in Tokio Dopingmittel bereitgestellt haben soll, darunter Blessing Okagbare. Es ist die erste Anklage auf Grundlage des neuen Anti-Doping-Gesetzes in den USA.