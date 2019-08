Krause ohne Probleme zum Titel

Einen Tag nach ihrem 27. Geburtstag setzte sich die Europameisterin im Berliner Olympiastadion mit einem Start-Ziel-Sieg souverän in 9:28,45 Minuten durch. Zweite im Olympiastadion wurde Jana Sussmann in 9:54,72 Minuten.

Für Krause waren die nationalen Titelkämpfe nur eine Zwischenstation, die WM-Dritte von 2015 reiste direkt aus einem Höhentrainingslager in der Schweiz nach Berlin. Bei der anstehenden WM in Katar will die deutsche Rekordhalterin in Topform sein. Mit ihrer Saisonbestleistung von 9:20,31 Minuten liegt Krause derzeit auf Rang elf in der Welt.

Stand: 03.08.2019, 14:49