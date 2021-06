Alexandra Burghardt ist zum ersten Mal in ihrer Karriere über deutsche Meisterin über 100 Meter geworden. Sie sicherte sich am Samstag in Braunschweig knapp vor Lisa Mayer durch. Mit 11,14 Sekunden schaffte sie nicht nur den Titel und persönliche Bestleistung, sondern auch die Norm für die Olympischen Spiele. Bei den Herren holte sich Favorit Marvin Schulte in 10,19 Sekunden den Sieg. "Wir schauen jetzt nach Tokio. Die ersten vier hier waren jetzt alle Anfang zwanzig. Da können wir sicher ne gute Staffel stellen" , blickte Schulte voraus.

Eine Überraschung gab es im Hürdensprint über 110 Meter bei den Männern. Top-Favorit Gregor Traber hatte seine Nerven nicht im Griff, legte einen Frühstart hin und schied aus. Profitieren konnte davon Erik Balnuweit aus Bochum. Der 32-Jährige siegte mit 13,61 Sekunden, blieb aber über der für Olympia nötigen Norm für 13,46 Sekunden. Bei den Frauen siegte Ricard Lobe über die 100 Meter Hürden in 13,18 Sekunden vor Anne Weigold (13,24) und Monika Zapalska (13,34).

Krause deklassiert die Konkurrenz

Im 3000-Meter-Hindernislauf zeigte die haushohe Favoritin Gesa Felicitas Krause eine souveräne, aber keine überragende Vorstellung. Dennoch lief sie der gesamten Konkurrenz davon. Die Zeit blieb schließlich bei 9:31,37 Minuten stehen, rund 25 Sekunden über ihrer persönlichen Bestleistung.

Allerdings nutzte Krause die DM eher zum Formaufbau Richtung Tokio, wo sie bei Olympia eine Medaille im Blick hat. "Ich bin wirklich froh nach dieser Corona-Pause, in Doha die Norm gelaufen zu sein und hier mir den Titel geholt zu haben. Dafür habe ich jetzt lange und hart in den USA gearbeitet" , sagte sie im ZDF.

Mohamed Mohumed hat seinen Titel über die 5000 Meter bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig souverän verteidigt. In 13:30 Minuten verwies er die Konkurrenz mit großem Abstand auf die Plätze. Für die Olympia-Norm reichte die Zeit jedoch nicht.

