Darts WM 2023 Darts-WM - Cross zu stark für King, Aus für Chisnall

Ex-Weltmeister Rob Cross hat am Donnerstagnachmittag (29.12.2022) bei der Darts-WM souverän das Achtelfinale erreicht. Gegen Marvyn King verlor er nur einen Satz. Überraschend ausgeschieden ist Dave Chisnall.

King hatte bisher ein starkes Turnier gespielt, kam aber diesmal nie so richtig in seinen Rhythmus. Die ersten beiden Sätze gingen vollkommen glatt mit 3:0 an den Champion von 2018, auch im dritten Durchgang konnte der 56-jährige Routinier gerade mal ein Leg für sich verbuchen.

Erst im vierten Durchgang deutete King seine Klasse an, gewann diesen dann auch mit 3:1, doch die erhoffte Wende blieb aus: Cross nutzte schließlich seinen dritten Match-Dart auf die Doppel-4 zum 4:1-Endstand. In der Runde der letzten 16 hat "Voltage" einen guten, aber für ihn auch wieder schlagbaren Gegner: Chris Dobey.

Rob Cross jubelt - der Ex-Weltmeister steht in den Top-16

Van Duijvenbode gewinnt Sieben-Satz-Krimi

Vor Cross war am Donnerstag in der Nachmittags-Session bereits Dirk van Duijvenbode ins Achtelfginale eingezogen. Sein Match gegen den Engländer Ross Smith war aber ein absoluter Krimi. Beide Spieler überzeugten durch gutes Scoring, hatten aber Probleme auf den Doppelfeldern.

Als beim Stand von 3:3 in den "Decider" ging, sah dann Smith wie der Sieger aus, erarbeitete sich fünf Match-Darts - doch er ließ sie alle liegen. Van Duijvenbode nutzte die unvehoffte Chance dann eiskalt: Als er bei 5:5 Sätzen einen Rest von 73 stehen hatte, stellte sich der Niederländer Tops und verwandelte seinen ersten Match-Dart in die Doppel-20.

Bunting schaltet "Chizzy" aus

Zum Ende der frühen Session gab es dann eine dicke Überraschung: In einem Duell der England-Routiniers behielt Stephen Bunting mit 4:2 die Oberhand gegen Dave Chisnall, den viele Experten als einen der Mitfavoriten für den Turniersieg auf dem Zettel hatten.

Doch "The Bullet" zeigte ein Weltklasse-Match, war am Ende auch extrem stark, wenn er auf den Anwurfvon Chisnall antworten musste. Mit drei Breaks sicherte er sich den letzten Satz, auch bei ihm landete der Match-Dart in der Doppel-20.

