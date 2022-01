Michael Smith wird am Montag (03.01.2022) um den Titel bei der Darts-Weltmeisterschaft in London spielen. Der "Bully Boy" bezwang im ersten Halbfinale seinen englischen Landsmann James Wade deutlich mit 6:3 und steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Endspiel im Ally Pally. 2019 hatte er gegen Michael van Gerwen (Niederlande) verloren.

" Ich bekomme jetzt meine zweite Chance, kann mich für 2019 revanchieren und freue mich sehr darauf. Ich lebe meinen Traum. Mir ist es egal, wer im Finale mein Gegner sein wird ", sagte Smith bei "DAZN".

Wade muss weiter auf sein erstes Finale warten

Smith, Nummer neun der Setzliste, hatte im Viertelfinale den walisischen Titelverteidiger Gerwyn Price aus dem Turnier geworfen und ließ auch Wade keine Chance. "The Machine" gilt als einer der besten Spieler, die nie im Finale standen. "Ich werde die WM gewinnen. Ob in diesem Jahr oder in den kommenden zehn Jahren. Ich werde Weltmeister, zu 100 Prozent ", hatte Wade vor seinem schon vierten Halbfinale gesagt.

Um den zweite Platz im Finale am Sonntagabend Peter Wright und Gary Anderson (beide Schottland).

dpa/sho | Stand: 02.01.2022, 22:45