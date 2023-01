Darts-WM Gabriel Clemens: Ganz entspannt in die Darts-Geschichtsbücher Stand: 02.01.2023 07:57 Uhr

Zum ersten Mal steht bei der Darts-Weltmeisterschaft mit Gabriel Clemens ein Deutscher im Halbfinale. Aber auch nach seinem Sensations-Erfolg gegen die Nummer Eins der Welt bleibt der Saarländer Außenseiter. Eine Rolle, die zu ihm passt.

Von Kevin Barth

Wer ein Interview mit Gabriel Clemens plant, sollte sich gut vorbereiten. Die Deutsche Nummer Eins ist zwar ziemlich entspannt und umgänglich, aber auch ruhig und nicht sehr gesprächig.

Clemens badet nicht in seinen Erfolgen, hält keine minutenlangen Monologe und liefert auch keine besonders auffälligen Aussagen. Kurze Antworten sind an der Tagesordnung, er steht nicht gerne im Rampenlicht. Als er nach seinem Einzug ins Halbfinale bei der anschließenden Pressekonferenz gefragt wurde, wie sich das anfühlt, meinte er nur: "Sehr gut, was soll ich jetzt so kurz nach dem Spiel auch sagen."

Kaum bekannte Verletzungssorgen

Auch die bislang schwerste Phase seiner Karriere hat der 39-Jährige nicht an die große Glocke gehängt. Zu Beginn des vergangenen Jahres hatte Clemens Probleme am Ellbogen seiner Wurfhand. Er ließ sich behandeln, aber die Schmerzen kamen zurück. An eine Darts-Pause war wegen dem vollen Turnierkalender nicht zu denken, aber auch die Ergebnisse passten nicht mehr richtig.

Erst nachdem er mehrere Ärzte aufgesucht hatte, wurde bei ihm ein so genannter Ellenhakensporn festgestellt. Der hatte unter anderem zu einer Schleimbeutelentzündung geführt. Es folgte die Behandlung mit einer Stoßwellentherapie. Das half, denn inzwischen ist Clemens wieder schmerzfrei. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen gehören jetzt aber dazu.

Akribischer Arbeiter

Erst vor vier Jahren wurde der ehemalige Industriemechaniker Vollprofi. Auch wenn Clemens sich selbst nicht so wichtig nimmt, arbeitet er hart und akribisch für seinen Erfolg. Da ist auf der einen Seite natürlich das tägliche Training an der Scheibe, aber es gibt auch andere Schwerpunkte. Zum Beispiel die Arbeit mit einem Athletiktrainer am Olympia-Stützpunkt in Saarbrücken. Dort bekam er unter anderem Stabilisationsübungen gezeigt, die auch auf Reisen im Hotelzimmer möglich sind.

Auch ein Mentalcoach gehört für Clemens dazu. Gerade in einem Sport wie Darts, der zu über 80 Prozent im Kopf stattfindet. Eine Unterstützung, die laut TV-Experte Wayne Mardle immer noch nur die allerwenigsten Spitzenspieler nutzen. Für Clemens ist sie einer der Hauptfaktoren für den aktuellen Erfolgslauf. An der Scheibe fällt immer wieder seine Ruhe auf. Emotionen zeigt er nur in besonders wichtigen Momenten.

Favoriten auf den Titel sind andere

Bei einem Blick auf die Halbfinalisten fällt schnell auf, dass Clemens die wenigste Erfahrung in einer solchen Turnierphase hat. Er steht überhaupt zum ersten Mal bei einem großen Turnier unter den letzten Vier. Michael van Gerwen (Niederlande), Michael Smith (England) und Dimitri van den Bergh (Belgien) konnten mindestens schon einen großen Titel gewinnen. Generell ist der "German Giant" in der Weltrangliste der am höchsten platzierte Spieler ohne Turniersieg auf der Tour.

Der heutige Gegner Michael Smith stand schon zweimal im WM-Finale, zog aber jeweils den Kürzeren. Im direkten Vergleich liegt Clemens bislang mit einem Sieg und vier Niederlagen klar hinten. Ähnlich sieht das gegen den dreifachen Weltmeister van Gerwen aus, der im Endspiel warten könnte. Es gab zwei Niederlagen aus zwei Spielen. Einzig in den Duellen mit van den Bergh ist seine Bilanz ausgeglichen.

Ohne Druck

Für das Match gegen Smith macht ein Rückblick auf die Leistungen im Viertelfinale Mut: Hier war Clemens deutlich besser. Smith siegte eher glücklich und sprach im Nachhinein über den großen Druck, den er sich selber gemacht habe. Dennoch ist der deutlich erfahrenere Engländer der Favorit. Clemens kann ohne Druck aufspielen, er hat jetzt schon viel mehr erreicht, als ihm viele zugetraut hätten.