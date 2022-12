Darts WM 2023 Soutar ist der nächste Gegner von Clemens im "Ally Pally" Stand: 28.12.2022 21:50 Uhr

Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens trifft im WM-Achtelfinale am Freitag im "Ally Pally" in London (30.12.22, 13.40 Uhr) auf "Feuerwehrmann" Alan Soutar.

Der Schotte, der über Weihnachten in seinem Hauptjob Schichten in der Feuerwache geschoben hatte, setzte sich in seinem Drittrundenmatch überraschend gegen den Weltranglistenneunten Danny Noppert aus den Niederlanden durch (4:2).

Favoriten, Deutsche, Modus Daten und Fakten zur Darts-WM 2023 Ein Favorit, mehrere Aspiranten, drei Deutsche und drei Frauen - hier gibt es die wichtigsten Informationen zur Darts-WM 2023 im Alexandra Palace in London.

Anderson bereits raus bei der Darts-WM

Überraschend ausgeschieden ist indes der zweimalige Weltmeister Gary Anderson. Gegen den an Position 22 gesetzten Engländer Chris Dobey unterlag der "Flying Scotsman" deutlich mit 1:4.

Nach einem überragenden ersten Satz mit einem 121er-Finish zum Break und starker Doppelquote verpasste es Anderson, den zweiten Satz zuzumachen. Dobey bestrafte die Doppelfehler des Schotten, glich aus und schnappte sich auch die nächsten drei Sätze.

Großes Comeback im "Ally Pally" von de Sousa

Während Anderson damit ein Comeback verpasste, machte es der Portugiese Jose de Sousa deutlich besser. Nach einem 0:3-Rückstand und Matchdarts gegen sich schlug der Weltranglisten-17. den Engländer Ryan Searle (16.) mit 4:3. "The Special One" de Sousa trifft nun auf den Weltranglistenersten Gerwyn Price (Wales).

Den Sprung in die nächste Runde schaffte auch Joe Cullen. Der Weltranglisten-13. aus England setzte sich gegen den Australier Damon Heta mit 4:0 durch. Damit wäre Cullen der nächste Gegner des deutschen Darts-Profis Martin Schindler, sollte dieser sich im letzten Match der Abendsession gegen den favorisierten Vizeweltmeister Michael Smith (England) durchsetzen.