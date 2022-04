Fury gilt als klarer Favorit - und das, obwohl die Kampfrekorde dies eigentlich nicht hergeben. Fury ist als Profi unbesiegt, hat 31 seiner 32 Kämpfe gewonnen. Bei Whyte sieht die Bilanz minimal anders aus: Er verließ nach 28 von 30 Kämpfen den Ring als Sieger.

Über die Favoritenstellung könne er nur " lachen" , sagte der 2,06-m-Hüne Fury. Die Wettquoten für den Ausgang des Kampfes stammten "offensichtlich von Leuten, die keine Ahnung vom Boxen haben" , sagte er. Und dann fügte der als Rüpel bekannte WBC-Champion hinzu: "Das ist ein Schwergewichtsboxkampf, den jeder mit einem Schlag gewinnen kann. Wenn ich nicht in Bestform bin, wird dieser Mann mir den Kopf von den Schultern schlagen."

"Wir haben nicht zusammen geschlafen, Bruder"

Diese Art der Wertschätzung kommt nicht von ungefähr: Fury und Whyte kennen sich seit vielen Jahren. "Er war vor vielen Jahren mein Sparringspartner. Wir waren gute Freunde, wir sind was trinken gegangen, haben zusammen gegessen, wir haben zusammen geschlafen" , sagte der 33 Jahre alte Weltmeister auf der Abschluss-Pressekonferenz. Und stutzte grinsend. "Was?" , intervenierte Whyte, "wir haben nicht zusammen geschlafen, Bruder".

33 Jahre - und nach dem Kampf soll Schluss sein. Auch wenn der Vereinigungskampf gegen Alexander Usyk noch ausstehen würde. Und die damit verbundenen Millioneneinnahmen. Der Ukrainer hält seit seinem Sieg gegen Anthony Joshua die Gürtel der Verbände WBA, WBO und IBF. Doch Fury beharrt auf seinem Abschied. Auch wenn er "weiß, dass mir niemand glaubt, weil sie alle denken, dass ich hinter Geld oder was auch immer her bin" .

Fury: "150 Millionen Dollar auf der Bank, jung, gesund"

Klar, das muss der Vater von sechs Kindern auch nicht mehr sein. Zumindest, wenn man seinen eigenen Angaben Glauben schenken will: "150 Millionen Dollar auf der Bank, jung, gesund. Ich werde mir eine riesige Yacht im Ausland kaufen" , sagte der Brite.

In die so entstehende Lücke würde der 34-jährige Whyte natürlich nur zu gerne stoßen: erst Fury vom Thron stoßen, dann selber groß rauskommen. Vom Kleinkriminellen zum Superstar. Geboren auf Jamaika, groß geworden auf den Straßen in der Nähe des Wembley-Stadions. In der Jugend angeschossen, niedergstochen, mit 13 bereits Papa. "Ich bin diese Art von Kämpfer, der alles tut, was er tun muss. Ich habe keine Angst, Risiken einzugehen - ich bin mein ganzes Leben lang Risiken eingegangen."

So oder so acht Millionen Dollar für Whyte

In jedem Fall bringt Whyte der bevorstehende Kampf gegen Fury acht Millionen Dollar ein. Ob es viel mehr wird, hängt vom Ausgang des Kampfes ab. Und davon, ob Fury wirklich abtritt. Ob das tatsächlich so kommt, weiß vermutlich nur der Champion selbst.

Quelle: dpa/sid/jo