Die Ernüchterung, sie kam wie ein überraschender rechter Haken. Auf einmal war der Rausch der Superlative beendet. Plötzlich und unerwartet.

Rückblick, Anfang Mai. Großbritannien war seit Wochen im Boxhype. Der Fight, auf den die Insel seit Jahren gewartet hatte, sollte endlich kommen: Anthony Joshua (WBA, IBF, WBO) gegen Tyson Fury (WBC). Zwei Briten, alle vier Gürtel, die erste Vereinigung aller WM-Titel im Schwergewicht, seit es vier anerkannte Boxverbände gibt. Das hat es noch nie gegeben.

Mitte Mai machte dann die Meldung die Runde: Gecancelt - Joshua gegen Fury findet nicht statt. Stattdessen muss Tyson Fury ein drittes Mal gegen Deontay Wilder antreten – den Mann, dem Fury den WBC-Gürtel abgenommen hatte.

Wilder war für sein Recht auf einen dritten Kampf vor Gericht gezogen – und hatte gewonnen. Vertrag ist Vertrag. Der Traum vom unumstrittenen Titelträger mit allen Gürteln im Schwergewicht war jäh beendet.

Hoffnung auf den Kampf lebt weiter

Boxfans und Berichterstatter auf der Insel sind immer noch enttäuscht. Kaum ein Boxpodcast kommt ohne Gejammer über das "schäbige Geschäft Boxen" aus, kein Interview ohne die Frage, ob Joshua gegen Fury vielleicht bald doch kommen könnte. Dabei ist es im Boxen ein echter Evergreen, dass sportlich wünschenswerte Kämpfe aus Vertragsgründen nicht stattfinden.

Echter Herausforderer für den Champ: Der Ukrainer Usyk

Im Schatten der Enttäuschung über die Absage witterte ein Mann seine Chance. Oleksandr Usyk, 34, Ukrainer. Usyk ist Pflichtherausforderer des Weltverbands WBO – und hat damit das Recht, gegen den Weltmeister des Verbands anzutreten: Anthony Joshua.

Kampf war schnell ausverkauft

Im Vergleich zum Kampf gegen Fury waren die Formalitäten nur Formsache: Joshuas Promoter Eddie Hearn ist zeitgleich auch Co-Promoter von Oleksandr Usyk. Das Tottenham-Stadium in London wurde gebucht, die coronamüden Boxfans auf der Insel rissen dem Veranstalter die Tickets aus den Händen.

Binnen einer Stunde war der Kampf ausverkauft, 60.000 werden dabei sein. Es wird die größte Kulisse bei einem Schwergewichtskampf seit Beginn der Corona-Pandemie sein.

Joshua, der Top-Star

Das liegt weniger am Kampf selbst als am Champ: Anthony Joshua ist ein echter Topstar in Großbritannien, gegen den zweitklassigen Carlos Takam kamen sogar 70.000 ins Principality Stadium in Cardiff, um Joshua im Ring zu sehen.

Sonnyboy mit Star-Appeal: Box-Champ Anthony Joshua

Der Kampf gegen den Ukrainer Usyk dagegen ist eine ganz andere Kategorie: Das sportlich wohl hochklassigste Duell im Schwergewicht, seit Anthony Joshua 2017 Wladimir Klitschko in Wembley besiegte.

Joshua gegen Usyk: Power vs. Eleganz

Joshua gegen Usyk ist das Aufeinandertreffen zweier Olympiasieger, das Duell Power gegen Eleganz, gnadenlose Physis gegen überragende Technik. Und es ist ein Kampf, der kaum vorherzusagen ist.

Oleksandr Usyk ist perfekt ausgebildet, seine Amateurbilanz ist atemberaubend: 335 Siege, 15 Niederlagen, Goldmedaillengewinner in London 2012. Als Profi brauchte er gerade einmal 15 Kämpfe, um alle vier WM-Titel im Cruisergewicht zu vereinigen, der Gewichtsklasse unterhalb des Schwergewichts. Usyk boxte in einer anderen Liga.

Dieser Livestream ist ab dem 09.10.2021 20.30 Uhr abrufbar















09.10. | Box-Abend in Magdeburg mit drei Kämpfen, ab 20.50 Uhr. Sportschau. . 05:00:00 Std. . Verfügbar bis 10.10.2021. Das Erste.

Kann Usyk auch Schwergewicht?

Doch das Schwergewicht ist eine andere Hausnummer. Seit seinem Gewichtsklassenaufstieg hat Oleksandr Usyk zwei Kämpfe bestritten. Und der unverwüstliche Brite Dereck Chisora stellte ihn trotz fehlender boxerischer Klasse vor echte Probleme. Die Physis, die Härte – all das spielt im Schwergewicht eine deutlich größere Rolle.

Deshalb sehen nicht wenige Experten den körperlich größeren Anthony Joshua, das "natürliche" Schwergewicht im Vorteil. Der Champion selbst weiß auch um seine Stärke: "Ich wünsche Usyk viel Glück aber ich bin Schwergewichts-Weltmeister und nicht hier um ein Spiel zu spielen" , sagte Joshua der britischen "Boxing News" am Donnerstag. "Ich bin hier um zu gewinnen."

Doch Oleksandr Usyk kann mit der Rolle des Außenseiters gut umgehen. Keinen einzigen seiner Titel im Profiboxen erkämpfte er in seiner Heimat. Seit 2015 hat er immer nur im Land seiner Gegner gekämpft – und immer gewonnen.

Eine echte Herausforderung für den Champ

Oleksandr Usyk ist zudem Rechtsausleger (Linkshänder), Anthony Joshua boxt in der Normalauslage. Dass das ein echter Nachteil für den Champ sein kann, gehört ebenfalls zu den Evergreens des Boxens.

Und Joshua musste seit 2016 nicht mehr gegen einen Linkshänder wie Usyk antreten. Das wird, trotz aller Vorteile, eine echte Herausforderung.

Im Schatten von Joshua vs. Fury

International betrachtet scheint der Kampf für viele Fans trotzdem nicht mehr als ein weiterer Schritt auf dem Weg zum erhofften Showdown zwischen Joshua und Fury zu sein. In den USA zum Beispiel ist die Aufmerksamkeit gering.

"Die Box-Fans interessieren sich jetzt mehr für das dritte Duell zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury" , sagt US-Box-Reporter Dan Rafael im "BBC-5-Live-Boxing-Podcast", "Joshua gegen Usyk spielt kaum eine Rolle" .

Der Ukrainer als "Showstopper"?

Vielleicht wachen die Fans am Sonntag auf und müssen ihre Hoffnungen auf das ersehnte Duell zwischen Joshua und Fury endgültig begraben. Oleksandr Usyk jedenfalls hat das Potential, ein echter "Showstopper" für diesen Traum zu sein.

Stand: 24.09.2021, 11:45