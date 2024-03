WM-Fight kurzfristig abgesagt Boxerin Meinke muss auf historischen Kampf warten Stand: 03.03.2024 09:27 Uhr

Der WM-Kampf zwischen der Berlinerin Nina Meinke und Weltmeisterin Amanda Serrano musste wegen einer Verletzung der Puerto-Ricanerin abgesagt werden. Es wäre der erste WM-Fight einer deutschen Boxerin über zwölf Runden gewesen.

Der für Samstagabend (02.03.2024) angesetzte WM-Kampf in Puerto Rico ist unmittelbar vor dem Start abgesagt worden. Vierfach-Weltmeisterin Serrano konnte aufgrund einer Augenverletzung nicht antreten. Dies teilte sie ihrer deutschen Herausforderin im Ring mit.

" Ich bin absolut am Boden zerstört ", sagte Meinke: " Wir alle wollten diesen Kampf, Puerto Rico wollte diesen Kampf. Ich hoffe wirklich, dass wir ihn noch mal hinkriegen. Ich hoffe, Amanda wird sich schnell erholen. Ich bin bereit, wenn du es bist. "

18.500 Zuschauer in San Juan bei WM-Fight Serrano gegen Meinke

Dabei war der Federgewichts-Fight schon angerichtet, die Arena in San Juan mit 18.500 Zuschauern ausverkauft. Serranos vier WM-Gürtel standen auf dem Spiel.

" Ich wollte eine Show bieten ", sagte Serrano, die erstmals in ihrer Heimat ihre WM-Titel verteidigen wollte: " Aber ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit den Augen. Ich wollte vor meinen Leuten kämpfen ." Das erlaubten ihr die Ärzte aufgrund der Verletzung aber nicht.

Halmich kritisiert kurzfristige Absage: "Das wirft Fragen auf"

Die frühere Weltmeisterin Regina Halmich kritisierte die kurzfristige Absage: "Es wirft Fragen auf ", sagte Halmich, die als TV-Expertin im Einsatz war: " Es ist nicht in Ordnung, wenn sie gestern schon was am Auge hatte, dass man dann das Team Meinke so im Unklaren lässt. Mir tut Nina leid. "

Für Nina Meinke wäre es der größte Kampf ihrer bisherigen Karriere gewesen, um drei wichtige WM-Gürtel. In dem Federgewichts-Fight wäre sie die erste Deutsche gewesen, die über die volle Männer-Distanz von zwölf Runden mit drei Minuten boxt. " Ich bin stolz, ein Teil dieser Bewegung zu sein ", hatte die Herausforderin aus Berlin vor dem Fight gesagt. " Das wird ein toller Kampf. Wir werden der Welt zeigen, wozu Frauen imstande sind. "

Meinkes Gegnerin Serrano ist die Anführerin einer Protestbewegung, die sich für die Angleichung der Runden-Zeiten im Vergleich zu den Männern stark macht. Üblicherweise dauern die Runden bei den Frauen nur zwei Minuten.

Pflichtherausforderin von Superstar Serrano

Meinke (Bilanz: 18 Siege, drei Niederlagen), Kampfname "The Brave" (die Mutige), ist die Pflichtherausforderin von Serrano (46-2-1). Sie gilt neben der Irin Katie Taylor als beste Boxerin der Welt und hält die WM-Gürtel der Verbände IBF, WBO, WBA sowie des weniger bedeutenden Verbands IBO. Den Gürtel der WBC gab sie freiwillig zurück, weil der Verband keine Kämpfe über die Männer-Distanz erlaubt.

Patenkind von Sven Ottke

Die Patentochter der deutschen Boxikone Sven Ottke ist die Nummer eins der WBA-, WBO-, IBF- und IBO-Rangliste, galt aber vor dem Kampf in Serranos Heimat als Außenseiterin. " Ich habe mich gut vorbereitet und bin sehr selbstbewusst. Ich bin bereit ", so die Kampfansage der Berlinerin - die nun aber vorerst von einer Verletzung ihrer Gegnerin ausgebremst wurde.